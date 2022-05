Napoli, striscione contro Spalletti: 'Ti restituiamo la Panda ma vattene' (Di giovedì 12 maggio 2022) Un brutto striscione è apparso stanotte nei pressi dello stadio Maradona. Si invita il tecnico Luciano Spalletti ad andare via in cambio la "restituzione" della Panda che fu rubata a metà ottobre ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 12 maggio 2022) Un bruttoè apparso stanotte nei pressi dello stadio Maradona. Si invita il tecnico Lucianoad andare via in cambio la "restituzione" dellache fu rubata a metà ottobre ...

fragrassi98 : RT @_softPizza_: Ieri ci avete fatto un bocchino assurdo per ADL che non fa la foto col bambino quando vendereste la vostra madre per veder… - LelloConso : RT @jo19N26: Le analisi sociologiche sulle masse per uno striscione- che non ha mai valore di rappresentanza- possono arrivare solo da chi… - C___Jimmy : RT @jo19N26: Le analisi sociologiche sulle masse per uno striscione- che non ha mai valore di rappresentanza- possono arrivare solo da chi… - ilgiornale : Il messaggio rivolto al tecnico toscano rievoca un fatto di cronaca avvenuto diversi mesi fa: è stato esposto all’e… - calciotoday_it : ??Lo striscione apparso ieri a #Napoli contro #Spalletti all'esterno dello stadio #Maradona -