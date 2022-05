Milano, Polizia locale, sequestrati 500 "Huggy Wuggy", elevata una sanzione di 5.000 euro ad un grossista cinese (Di giovedì 12 maggio 2022) I pupazzi in peluche con le fattezze di un personaggio dei videogiochi non erano in regola per la vendita in Italia, nell’etichetta mancavano le avvertenze d'uso, il nome dell'importatore e del fabbricante Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 12 maggio 2022) I pupazzi in peluche con le fattezze di un personaggio dei videogiochi non erano in regola per la vendita in Italia, nell’etichetta mancavano le avvertenze d'uso, il nome dell'importatore e del fabbricante

Advertising

gparagone : Lo 'schema-#Puzzer' in Polizia. Nel mirino ora l'agente di PS “colpevole” di aver partecipato alla manifestazione… - DavidPuente : Questa mattina ho appuntamento con la Polizia Postale di Milano per una serie di casi di diffamazione e minacce nei… - TV7Benevento : Sicurezza: De Corato, 'polizia locale Monza prima in Lombardia munita di pistola elettrica' -… - TuttoSuMilano : #Milano, protocollo Fipe-polizia per #sicurezza donne nei locali - antonio34246610 : RT @gparagone: Lo 'schema-#Puzzer' in Polizia. Nel mirino ora l'agente di PS “colpevole” di aver partecipato alla manifestazione #ItalExit… -