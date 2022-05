Advertising

infoitsport : Napoli-Meret, incontro per il futuro - infoitsport : Meret, incontro tra Giuntoli e il suo agente Pastorello. Il friulano vuole restare da titolare - ilNapolista - infoitsport : Napoli, incontro con Meret: idea Sirigu come secondo. Le news di calciomercato - infoitsport : Napoli-Meret, incontro per il futuro: e spunta la pista che porta a Sirigu - infoitsport : Napoli, incontro con Meret: la situazione portieri in casa azzurra -

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, c'è stato unimportante nelle ultime ore. Nuova idea per il ruolo di vice Ospina Il procuratore di, Federico Pastorello , ha incontrato ...Se il Napoli deciderà di puntare definitivamente su di lui come titolare, allorasarebbe anche disposto a rinnovare. In caso contrario il portiere deciderebbe di andare via, avendo anche un ...In caso contrario, Alex Meret vorrà essere ceduto Il procuratore di Alex Meret, infatti, ha esternato l'intenzione di porne fine. Una situazione che non è più accettata dal portiere classe 1997. Tra i ...Si apre la partita per la porta del Napoli. Meret ha il contratto in scadenza tra un anno ma nelle ultime stagioni azzurre ha vissuto il dualismo con Ospina che l'ha gradualmente portato in panchina.