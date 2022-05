Marcelo Brozovic EA SPORTS Player Of The Month di aprile

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il premio EAOf Thediè stato assegnato al calciatore dell’Intere la sua cardOf Theè ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate disputate nel mese diin Serie A TIM 2021/2022. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: – Indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i migliori registi a livello Europeo; – ...

Advertising

BetterCallGigi : Marcelo Brozovic con la sigaretta, questo fa 250 km a partita. Irreale. - nomennovus : RT @SBertagna: Una vita da Marcelo #Brozovic ???????? - mohamed__1908 : RT @SBertagna: Una vita da Marcelo #Brozovic ???????? - SBertagna : Una vita da Marcelo #Brozovic ???????? - manini_giacomo : Su Marcelo #Brozovic non va fatto un film, va fatta una trilogia. -

Centrocampo confermato quindi in blocco:in cabina di regia, con Nicolò Barella e Calhanoglu nei ruoli di mezzala. Sulle fasce spazio al duo Denzel Dumfries - Ivan Perisic. In difesa ...... una delle prime missioni in agenda in casa interista è quella di rinfoltire la mediana trovando l'uomo che possa il prossimo anno fungere da riserva e prima alternativa aSi assenta un po’ nella fase clou del match, salvo poi tornare prepotente quando gli avversari calano. MARCELO BROZOVIC 6 – A volte superficiale nelle giocate, sicuramente sprecone. Non la sua miglior ...Lo stadio Olimpico fa da cornice a Juventus-Inter, finale dell’edizione 2021-22 di Coppa Italia. Arbitra l’incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Minuto 48: Dusan Vlahovic cade in area sul con ...