LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga in solitaria di Diego Rosa, il gruppo è distate 4? (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.41 Il clima in gruppo è estremamente rilassato, ma il più allegro di tutti è sicuramente Juan Pedro Lopez. Secondo giorno in Maglia Rosa per il giovane spagnolo, sempre emozionatissimo nel vestire il simbolo del primato. 14.38 Continuano gli scherzi e le risate in gruppo. Non è ancora il momento di alzare l’andatura. 14.35 Il traguardo di oggi ospiterà la terza volata di questo Giro. Questa la classifica a punti dopo lo sprint intermedio di oggi: 1 – DÉMARE Arnaud 97 3 2 – GIRMAY Biniam 76 4 3 – GAVIRIA Fernando 67 – 4 – VAN DER POEL Mathieu 62 – 5 – CAVENDISH Mark 53 – 6 ?1 TAGLIANI ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.41 Il clima inè estremamente rilassato, ma il più allegro di tutti è sicuramente Juan Pedro Lopez. Secondo giorno in Magliaper il giovane spagnolo, sempre emozionatissimo nel vestire il simbolo del primato. 14.38 Continuano gli scherzi e le risate in. Non è ancora il momento di alzare l’andatura. 14.35 Il traguardo diospiterà la terza volata di questo. Questa la classifica a punti dopo lo sprint intermedio di: 1 – DÉMARE Arnaud 97 3 2 – GIRMAY Biniam 76 4 3 – GAVIRIA Fernando 67 – 4 – VAN DER POEL Mathieu 62 – 5 – CAVENDISH Mark 53 – 6 ?1 TAGLIANI ...

