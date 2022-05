La prima parte di Better Call Saul 6 finirà con un cliffhanger “doloroso”: chi morirà? (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima parte di Better Call Saul 6 dovrebbe concludersi con un grande cliffhanger che lascerà i fan a bocca aperta. L’ultima stagione della serie è attualmente in onda negli Stati Uniti su AMC, mentre in Italia viene distribuita in contemporanea su Netflix. Intervistato da TVLine per la rubrica dedicata agli spoiler, il co-creatore di Better Call Saul, Peter Goul ha dichiarato che inizialmente non pensava che la stagione venisse divisa in due parti, aggiungendo che ogni episodio termina con una sorta di cliffhanger. Con il finale della prima parte che è imminente, Goul ha affermato che si concluderà con un grosso cliffhanger su cui i fan avranno molto da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi6 dovrebbe concludersi con un grandeche lascerà i fan a bocca aperta. L’ultima stagione della serie è attualmente in onda negli Stati Uniti su AMC, mentre in Italia viene distribuita in contemporanea su Netflix. Intervistato da TVLine per la rubrica dedicata agli spoiler, il co-creatore di, Peter Goul ha dichiarato che inizialmente non pensava che la stagione venisse divisa in due parti, aggiungendo che ogni episodio termina con una sorta di. Con il finale dellache è imminente, Goul ha affermato che si concluderà con un grossosu cui i fan avranno molto da ...

Advertising

AndreaMarcucci : Non c'è scritto da nessuna parte che il Presidente del Consiglio debba venire in Parlamento, prima di andare negli… - ilpost : È stata presentata la prima denuncia formale per le presunte molestie da parte degli Alpini all’adunata di Rimini - teatrolafenice : Nasceva oggi a Figueres nel 1904 Salvador Dalí. Lo vediamo in questa foto con Maurice Béjart su uno dei nostri palc… - castell32082033 : RT @AndreaLompio53: Già molti mesi prima della vile aggressione all'Ucraina, #Putin stava assoldando #mercenari. Il taglio del #gas all'Eur… - ALFO100897 : Un 'malore improvviso'... Un 'ritornello' che è divenuto una sorta di triste ed infinito 'leit-motiv' di questo per… -