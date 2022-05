La Moviola del CorSport per Juve-Inter | la Var aiuta Valeri | manca un rosso per Brozovic

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non è immune da critiche l’arbitraggio dintus-ad opera dell’arbitro. Soprattutto in merito agli episodi chiave del match. Per il Corriere dello Sport (che al direttore di gara dà 5 in pagella) innanzituttoun secondo giallo per. “Al 56’ spende un fallo tattico per fermare Dybala e, dopo aver ricevuto l’ammonizione, lancia il pallone lontano: avrebbe meritato il secondo giallo. Secondo una ricostruzione, ha detto qualcosa a Barella più che all’arbitro. Non si tratta però di un provvedimento disciplinare ‘codificato’ esceglie di gestire la protesta del croato spiegando la sua scelta ad Allegri”. Quanto ai rigori, ladelscrive che il primo è meno evidente del secondo, su cui, però, è stato il Var ...

...di oltre 4 anni - il pregiudizio per quel mancato cartellino rosso a Pjanic in Inter - Juventus... La prova di Valeri in Juve - Inter alla: per Cesari è da 5 In Juve - Inter manca un ...Ritmi altissimi, tensione ancora di più. Valeri la contiene con soli tre cartellini gialli e un rosso per Allegri, furioso con la panchina nerazzurra dopo la rete4 - 2. I problemi sono nella gestione degli episodi ...Non sono bastati i tempi regolamentari a decretare un vincitore della Coppa Italia, prolungando la partita fino ai tempi supplementari quando una doppietta di Perisic ha condannato, nel giro di 300 ...A decidere la sfida in favore dell'Inter sono due rigore, secondo La Gazzetta dello Sport entrambi assegnati correttamente ...