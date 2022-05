Juve-Lazio: Aureliano al Var, la designazione arbitrale completa (Di giovedì 12 maggio 2022) L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno Juve-Lazio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno...

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - EnricoTurcato : Analizziamolo meglio Dusan #Vlahovic Da quando è arrivato, la Juve ha raccolto 27 punti in 12 gare di Serie A, men… - sportli26181512 : Juve-Lazio: Aureliano al Var, la designazione arbitrale completa: L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, de… - AlaimoGiuseppe : @juventusfc prossima partita contro la lazio ho deciso di disertare la partita per protesta contro dirigenza Arriva… - junews24com : Arbitro Juve Lazio: designato il fischietto del match - -