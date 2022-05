Jessica Selassié rompe il silenzio su Simone Bonaccorsi (Di giovedì 12 maggio 2022) Jessica Selassié ha commentato il gossip che la riguarda su Stefano Bonaccorsi, amico di Alex Belli, al quale sarebbe legata Qualche settimana fa Jessica Selassié era stata immortalata in un video seduta al bar insieme a Simone Bonaccorsi, amico di Alex Belli ed era esploso il gossip su un probabile legame tra i due. Anche le parole dette da Alex avevano innescato il gossip: “La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022)ha commentato il gossip che la riguarda su Stefano, amico di Alex Belli, al quale sarebbe legata Qualche settimana faera stata immortalata in un video seduta al bar insieme a, amico di Alex Belli ed era esploso il gossip su un probabile legame tra i due. Anche le parole dette da Alex avevano innescato il gossip: “La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In veritàsi sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si ...

