IRINA SHAYK TORNA IN SCENA PER L'ULTIMA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI SELF-PORTRAIT (Di giovedì 12 maggio 2022) LONDRA, 12 maggio 2022 /PRNewswire/



Il marchio di moda londinese SELF-PORTRAIT ha presentato oggi una serie di immagini della sua ultima campagna con IRINA SHAYK, che ritorna dopo il suo debutto per il marchio lo scorso anno. Immortalata dal fotografo Carlijn Jacobs a New York, IRINA indossa capi della Pre-collezione Autunno/Inverno 2022 di SELF-PORTRAIT. La campagna continua una narrazione visiva che coglie e celebra i diversi aspetti della donna SELF-PORTRAIT; nel corso del mese saranno divulgate altre immagini che mostreranno un'evoluzione del personaggio di IRINA. Han Chong ha dichiarato: "Ho voluto trasformare la nostra ...

