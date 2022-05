Internazionali d' Italia | Sinner batte Kraijnovic e vola ai quarti Ora c' è Tsitsipas Fuori Nadal

(Di giovedì 12 maggio 2022) Janniksupera un altro ostacolo e per la prima volta in carriera approda aidi finale degli "d'" , quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 ...

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - Agenzia_Ansa : Sinner ai quarti degli Internazionali d'Italia, battuto Krajinovic. L'azzurro ora affronterà il greco Tsitsipas… - sportmediaset : Colpo di scena gli Internazionali d’Italia: Nadal eliminato! Djokovic e Zverev avanti #IBI22 #Tennis #Roma #Nadal… - CorSport : #Nadal eliminato dagli #InternazionaliBNL d'Italia: avanti #Shapovalov ?? - Luxgraph : Internazionali d'Italia, Nadal si arrende in tre set: Shapovalov ai quarti -

Il tennis inè il quarto sport più praticato dietro a calcio, pallavolo e basket, ma è il ...professionisti e le professioniste che onorano la bandiera italiana alle competizioni. ...ROMA - Nadal è fuori daglid'eliminato da Shapovalov . Il canadese, 13esima testa di serie, ha fatto fuori agli ottavi sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma, il campione in carica del torneo, numero 3 ...Termina agli ottavi di finale l’avventura di Rafa Nadal agli Internazionali d’Italia: per la prima volta dal 2008 il tennista di Manacor, frenato da un problema al piede, non riesce a qualificarsi ai ...Il maiorchino, campione in carica, crolla per 6-1, 5-7, 2-6 dopo 2 ore e 39' di gioco, salutando la competizione agli ottavi di finale: il canadese affronterà Ruud ...