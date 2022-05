Inter, Zhang: “Molto fiducioso per la conquista dello scudetto” (Di giovedì 12 maggio 2022) Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo la vittoria della Coppa Italia ha parlato della sfida scudetto contro il Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Steven, presidente dell', dopo la vittoria della Coppa Italia ha parlato della sfidacontro il Milan

Advertising

romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - CB_Ignoranza : L’Inter dopo aver finito il primo tempo in vantaggio, si fa rimontare in 2 minuti, pareggia con una mina su rigore,… - calciomercatoit : ????#JuventusInter, #Zhang: “Questa Coppa rimarrà nella storia. Credo alla vittoria dello Scudetto” - BenitoAtos : RT @NumerINTERi: In 6 anni, #Zhang il cinese pezzo di merda, prende l'#Inter dalle ceneri e la riporta a vincere uno Scudetto, una Supercop… - generalezia : RT @NumerINTERi: In 6 anni, #Zhang il cinese pezzo di merda, prende l'#Inter dalle ceneri e la riporta a vincere uno Scudetto, una Supercop… -