Il Portogallo l’ha scoperta ed è bellissima (Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo al largo delle isole portoghesi delle Azzorre, dove è stata trovata una struttura alta 60 metri con una base di 8.000 metri quadrati. È bellissima! scoperta da un marinaio, assomiglia molto ad una piramide sottomarina. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Piramide sommersa – curiosauro.itUna bellissima sorpresa… … scoperta accidentalmente da un marinaio portoghese che cercava una zona di pesca buona: si tratta di una misteriosa piramide sommersa nei pressi delle Azzorre. La marina portoghese sostiene che non è una struttura realizzata da antichi popoli, anche se la questione è ancora aperta. Esperti subacquei hanno comunque confermato l’ipotesi del pescatore che si tratti di una struttura molto simile a quella delle piramidi egiziane. L’età della presunta piramide è compresa tra 12.000 e 20.000 anni, risalente ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo al largo delle isole portoghesi delle Azzorre, dove è stata trovata una struttura alta 60 metri con una base di 8.000 metri quadrati. Èda un marinaio, assomiglia molto ad una piramide sottomarina. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Piramide sommersa – curiosauro.itUnasorpresa… …accidentalmente da un marinaio portoghese che cercava una zona di pesca buona: si tratta di una misteriosa piramide sommersa nei pressi delle Azzorre. La marina portoghese sostiene che non è una struttura realizzata da antichi popoli, anche se la questione è ancora aperta. Esperti subacquei hanno comunque confermato l’ipotesi del pescatore che si tratti di una struttura molto simile a quella delle piramidi egiziane. L’età della presunta piramide è compresa tra 12.000 e 20.000 anni, risalente ...

