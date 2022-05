Il Paradiso delle Signore | Gloria chiede aiuto | la confessione che può salvarla

Leggi su direttanews

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’amatissimo personaggio della capo commessasarà protagonista della settima stagione de IlIl personaggio di(screenshot RaiPlay)Nel corso della settima stagione de Ilci sarà anche il ritorno del personaggio diche dovrà fare i conti con le conseguenze della sua ultima scelta. La capo commessa ha infatti deciso di costituirsi per non permettere a Gemma Zanatta di ricattare sua figlia Stefania. La suaha però già avuto una prima conseguenza in quanto la donna è stata arrestata proprio nei minuti finali della sesta stagione. Il prossimo settembre la troveremo quindi con ogni probabilità dietro le sbarre in quanto ricercata dalla polizia. Una ...