I robot più avanzati al mondo al WMF 2022: per la prima volta a Rimini arrivano il cane robot Spot e gli umanoidi Sophia e iCub (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Al WMF – il più grande Festival sull'Innovazione, dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini, la robotica si fa protagonista tra sale formative, speech sul Mainstage e la presenza dal vivo dei robot più avanzati al mondo. Per i partecipanti anche la possibilità di interagire con alcuni di essi fra cui il celebre Spot, cane robot della Boston Dynamics, presente nello stand espositivo della Digital Library del MIC – Ministero della Cultura. Bologna, 12/05/2022 – Al WMF2022, dal 16 al 18 giugno presso la Fiera di Rimini, la robotica torna grande protagonista. Fra stage formativi, speech sul Mainstage e ...

