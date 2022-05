Hand Made – Fregene (Di giovedì 12 maggio 2022) Hand Made Viale della Pineta di Fregene, 52/C – 00054 Fregene Tel. 06/66562063 Sito Internet: www.HandMadeFregene.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 11/13€, primi 13/15€, secondi 14/20€, dolci 10/12€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì OFFERTA Cresce ancora questo singolare locale inserito in una location improbabile, dove però si nasconde un piccolo angolo di cucina di grande personalità. La carta, occorre dire, è assai limitata, appena tre piatti per ciascuna tipologia di portata, che cambiano spesso secondo stagione e mercato, ma che convincono e in alcuni casi stupiscono per intensità di sapori, per una linea di cucina coerente che punta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022)Viale della Pineta di, 52/C – 00054Tel. 06/66562063 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 11/13€, primi 13/15€, secondi 14/20€, dolci 10/12€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì OFFERTA Cresce ancora questo singolare locale inserito in una location improbabile, dove però si nasconde un piccolo angolo di cucina di grande personalità. La carta, occorre dire, è assai limitata, appena tre piatti per ciascuna tipologia di portata, che cambiano spesso secondo stagione e mercato, ma che convincono e in alcuni casi stupiscono per intensità di sapori, per una linea di cucina coerente che punta ...

Advertising

ifg_mensfashion : Borriello Napoli. Hand Made - VITTORIOCITRO : SNEAKER KOBE DOUCAL'S La prima sneaker del mondo Doucal's. Meglio chiamarla non sneaker perché questo manufatto è… - ddaa6dde3c9c422 : @terminologia La prendo solo se hand made, se si azzardano a usare solo mezza betoniera li denunzio - valerialm26 : Distribuisco aforismi hand made per i prossimi tatuaggi di @sanacore_ e @Claudette__ - SookSocks : Borsa in cotone intrecciata a mano con manico circolare in legno. Crea il tuo outfit estivo,ed approfitta delle nos… -