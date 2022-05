Esplosione in un impianto chimico in Slovenia, ci sono operai feriti. Enorme nube nera nell’aria. Le immagini (Di giovedì 12 maggio 2022) Una violenta Esplosione ha coinvolto un impianto chimico dove all’interno stavano lavorando diversi operai. Accade in Slovenia, a pochi chilometri da Lubjana e ci sarebbero diverse persone ferite. Dopo l’Esplosione è divampato un incendio che sarebbe stato domato. Sui social circolano le immagini e i video, in una è stata immortalata la colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Esplosione in un impianto chimico, ci sono feriti Ad essere coinvolto è stato l’impianto chimico dell’azienda Melamin, a Kocevje, non molto distante da Lubjana. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa slovena STA, che per prima ha rilanciato la notizia, dopo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Una violentaha coinvolto undove all’interno stavano lavorando diversi. Accade in, a pochi chilometri da Lubjana e ci sarebbero diverse persone ferite. Dopo l’è divampato un incendio che sarebbe stato domato. Sui social circolano lee i video, in una è stata immortalata la colonna di fumo visibile a distanza di chilometri.in un, ciAd essere coinvolto è stato l’dell’azienda Melamin, a Kocevje, non molto distante da Lubjana. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa slovena STA, che per prima ha rilanciato la notizia, dopo ...

