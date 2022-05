Enel X way e Q8, al via l’interoperabilita’ rete ricarica (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Enel X Way, la nuova Global business line di Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, e Q8 hanno siglato un accordo di interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alla rete di ricarica per veicoli elettrici di Enel X Way in Italia, utilizzando l’app Cartissima Q8. Quella di Enel X Way è la più ampia rete di ricarica pubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola, sottolinea una nota. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti di ricarica partendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti. “L’obiettivo di Enel X Way è dare un forte impulso al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –X Way, la nuova Global business line diinteramente dedicata alla mobilità elettrica, e Q8 hanno siglato un accordo di interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alladiper veicoli elettrici diX Way in Italia, utilizzando l’app Cartissima Q8. Quella diX Way è la più ampiadipubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola, sottolinea una nota. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti dipartendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti. “L’obiettivo diX Way è dare un forte impulso al ...

