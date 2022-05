Draghi, sale la fiducia degli italiani. Ma per il 25% è sottomesso a Biden (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 41% degli elettori di FdI dicono che il Paese è subalterno agli Usa. Secondo il 32% dei dem il governo agisce in difesa della pace Leggi su lastampa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 41%elettori di FdI dicono che il Paese è subalterno agli Usa. Secondo il 32% dei dem il governo agisce in difesa della pace

