Draghi: "La Russia non è Golia. Occorre una pace vera, non imposta. Il gas si può pagare in rubli" (Di giovedì 12 maggio 2022) WASHINGTON - "Ora bisogna provare a mettere tutti attorno a un tavolo. Compresi Russia e Stati Uniti, con l'Ucraina protagonista. Per costruire una soluzione sostenibile e non una pace imposta da altri, che si trasformerebbe in un disastro, perché nessuno la rispetterebbe". Mario Draghi chiude la sua prima missione a Washington da presidente del Consiglio e illustra la sua ricetta per cercare di avvicinare le parti e arrivare a quella fine della macelleria e dei massacri che i cittadini italiani ed europei, come ha detto a Joe Biden, ora invocano con forza. E per mettere Putin a suo agio, alla fine, arriva ad ammettere che il gas si puà anche pagare in rubli. Come sta già facendo la Germania L'articolo proviene da Firenze Post.

