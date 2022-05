Cybersicurezza | attacco hacker | indagano pm Antiterrorismo Roma

(Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag. (Adnkronos) -i pm dell'della procura di, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, sull'che ha colpito ieri pomeriggio diversi siti istituzionali, tra cui quello del Senato e dell'Istituto Superiore di Sanita'. Una prima informativa della Polizia Postale e' arrivata in queste ore a piazzale Clodio. Ad occuparsi delle indagini sull', di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer 'zombie' controllati a distanza daglie rivendicato dal collettivo filorusso "Killnet", sono gli esperti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) della Polizia Postale. Gli atti verranno esaminati dagli inquirenti che già ...

... ma tra breve sapremo i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Agenzia per la. Buon lavoro ". Secondo il data journalist Livio Varriale ' la natura dell'ha ......infatti il 40% degli italiani non sa neanche quale sia il significato della parola, ... il suo modus operandi e anche i suoi target di riferimento, così da capire il tipo diche ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Indagano i pm dell'Antiterrorismo della procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, ...Secondo fonti del Senato, l'attacco non ha danneggiato i sistemi e non ha provocato nessuna perdita di dati (ilGiornale.it) E scarica l’amico Putin IL PERSONAGGIO Berlusconi: «Sì a Draghi, no a Putin» ...