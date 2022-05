Corsie di solidarietà per il grano ucraino | si mobilita Bruxelles

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il piano della Commissione Ue per sbloccare l'export: “Ferme 20 milioni di tonnellate, devono lasciare il paese in meno di tre mesi. Rischio crisi alimentare l’anno prossimo”. In arrivo misure per eliminare tutte le strozzature e trovare nuove rotte per le consegne, l’Europa funzionerebbe anche da “deposito”