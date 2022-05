Congedo mestruale | la legge che potrebbe arrivare in Spagna

Advertising

dontchangeme8 : Il congedo mestruale sarebbe civiltà - chiamatemibobo : @FraPrincipess_ …una volta ogni morte di Papa, invece il ciclo è mensile. Il congedo mestruale quindi inciterebbe g… - chiamatemibobo : @FraPrincipess_ Io sono contro il congedo mestruale. Perché ogni donna così avrà 3 giorni in meno ogni mese. Gli im… - HelenaConLaAcca : In Spagna sarà concesso un congedo mestruale di 3 giorni. In Italia, se si parla di mestruazioni, parliamo di ass… - qnazionale : Congedo mestruale, in Francia il mobilificio Louis offre un giorno retribuito al mese alle dipendenti -

la Repubblica

In Francia, in via sperimentale per un anno, il mobilificio Louis tra i benefit per i dipendenti ha incluso il. Un'intera giornata retribuita ogni 30 giorni che le 8 dipendenti dell'azienda possono utilizzare per fermarsi durante i giorni più dolorosi del ciclo. In un'intervista, il ...L'azienda di Labège, non lontano da Tolosa, diventa così una delle poche del Paese a garantire il. La misura, in fase sperimentale, è stata introdotta simbolicamente per un anno a ... Congedo mestruale, il caso dell'azienda francese che lo offre alle dipendenti Tre giorni al mese che le donne potrebbero utilizzare durante il ciclo. Per ora è poco più di una proposta. Pochissimi altri paesi hanno leggi simili ...Usufruire di un congedo mestruale per alleviare le sofferenze di tutte le donne che ogni mese si trovano a fare i conti con un ciclo particolarmente doloroso. Il congedo è pari a 3 giorni di permesso ...