Borussia Dortmund | l’annuncio di Rose | «Witsel andrà via a fine stagione»

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’allenatore delha annunciato che il futuro disarà lontano dal club giallonero Marco, allenatore del, in conferenza stampa ha annunciato l’addio adel centrocampista Axel– «è un grande calciatore, ha giocato molte partite importanti per noi. Tuttavia abbiamo deciso di non prolungare il contratto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore delRose ha annunciato che il futuro di Witsel sarà lontano dal club giallonero Marco Rose, allenatore del, in conferenza stampa ha annunciato l'addio a fine stagione ...- Hertha Berlino è una partita della trentaquattresima giornata della Bundesliga: formazioni, pronostici e dove vederla- HERTHA BERLINO - sabato ore 15:30 La ...L'allenatore del Borussia Dortmund, Marco Rose, ha annunciato che Axel Witsel, 33 anni, il prossimo anno non rinnoverà con i gialloneri. "Witsel è un grande giocatore, ha giocato molte partite importa ...Axel Witsel lascia il Borussia Dortmund. In scadenza di contratto a giugno, infatti, il centrocampista belga non proseguirà la propria avventura con i gialloneri. Dopo quattro annate si interrompe ...