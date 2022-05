Bianca Guaccero sulla chiusura di Detto Fatto: “Nessuno mi ha cacciato”. Il monologo a Le Iene (Di giovedì 12 maggio 2022) Bianca Guaccero rompe il silenzio sulla chiusura di Detto Fatto durante la sua partecipazione a Le Iene, andato in onda nella serata di martedì 11 maggio su Italia1. La conduttrice ha avuto modo di esprimersi attraverso un lungo monologo, smentendo le voci secondo cui sarebbe stata cacciata. Vediamo le sue parole. Bianca Guaccero sulla chiusura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 12 maggio 2022)rompe il silenziodidurante la sua partecipazione a Le, andato in onda nella serata di martedì 11 maggio su Italia1. La conduttrice ha avuto modo di esprimersi attraverso un lungo, smentendo le voci secondo cui sarebbe stata cacciata. Vediamo le sue parole.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : 'Nessuno strazio, nessun 'Mi hanno cacciata'. Sono una donna che decide della sua vita' Bianca Guaccero - infoitcultura : La 'sorpresa' di Caterina Balivo fa piangere Bianca Guaccero | VIDEO - infoitcultura : Bianca Guaccero, messa in panchina: l’addio commuove tutti - infoitcultura : 'Non ha bisogno di me': Bianca Guaccero in lacrime. Cos'è successo veramente? - infoitcultura : Iene, l’ira di Bianca Guaccero: “Caz…te su di me”. Chi ha messo nel mirino -