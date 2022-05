Batterio sospetto | acqua minerale “Claudia” ritirata dal mercato | ecco i lotti a rischio contaminazione da Staphylococcus aureus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Allarme per unpresente nell’. Si tratta dello, più conosciuto come “stafilococco”,comune potenzialmente pericoloso perché può dare origine a malattie anche gravi. Ilriguarda solo duedieffervescente naturale “”, subito richiamati dal. Le bottiglie in questione vengono prodotte negli stabilimenti di Anguillara Sabazia nel Lazio e fanno parte deiL21111 da un litro e mezzo e L21191 da mezzo litro con scadenza rispettivamente 21/04/2023 e 29/04/2023. Nel caso in cui si avessero in casa bottiglie di uno di ...