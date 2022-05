Aggredisce l'ex compagna a coltellate. Nel '99 aveva già ucciso una donna (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex , Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999 aveva ucciso proprio a coltellate, con 33 fendenti, la compagna Wilma ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex , Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999proprio a, con 33 fendenti, laWilma ...

Advertising

ilquotidianoweb : Insieme al #fratello aggredisce la ex compagna, due arresti a #Crotone #ilquotidianoweb - infoitinterno : Con la complicità del fratello aggredisce e minaccia la ex compagna, due arresti a Crotone - corrierelamezia : Con la complicità del fratello aggredisce e minaccia la ex compagna, due arresti a Crotone | Corriere di Lamezia - CosenzaPage : Con la complicità del fratello aggredisce e minaccia la ex compagna, due arresti a Crotone - -… - autosabotaggio : sará una lunga sopportazione fra me e la mia compagna di stanza: se sta bene urla come una gallina e fa casino, se… -

Aggredisce l'ex compagna a coltellate. Nel '99 aveva già ucciso una donna Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex , Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999 aveva ucciso proprio a coltellate, con 33 fendenti, la compagna Wilma Marchi che lo aveva lasciato. Un femminicidio per il quale venne condannato a 12 anni - poi la pena fu dimezzata per buona condotta - ma che non è servito a placare la violenza dell'... Crotone/ Con il fratello aggredisce l'ex e un amico, arrestati Pertanto, dopo aver forzato una porta finestra, si era introdotto all'interno e subito aveva iniziato a percuotere sia l'ex compagna che un suo amico lì presente, rinchiudendoli poi a chiave in una ... Bologna in diretta Aggredisce l’ex compagna a coltellate. Nel ‘99 aveva già ucciso una donna Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex, Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999 aveva ucciso proprio a coltellate, con 33 fendenti, la ... Crotone/ Con il fratello aggredisce l’ex e un amico, arrestati Dalle indagini successive, la Polizia ha ricostruito quanto era accaduto. L’ex compagno, secondo l’accusa, si era recato a casa della donna e, pretendendo di entrare nell’abitazione, aveva suonato ... Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex , Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999 aveva ucciso proprio a coltellate, con 33 fendenti, laWilma Marchi che lo aveva lasciato. Un femminicidio per il quale venne condannato a 12 anni - poi la pena fu dimezzata per buona condotta - ma che non è servito a placare la violenza dell'...Pertanto, dopo aver forzato una porta finestra, si era introdotto all'interno e subito aveva iniziato a percuotere sia l'exche un suo amico lì presente, rinchiudendoli poi a chiave in una ... Bologna, picchia la ex compagna e aggredisce i carabinieri: arrestato Ha picchiato e pugnalato alla schiena la ex, Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che già nel 1999 aveva ucciso proprio a coltellate, con 33 fendenti, la ...Dalle indagini successive, la Polizia ha ricostruito quanto era accaduto. L’ex compagno, secondo l’accusa, si era recato a casa della donna e, pretendendo di entrare nell’abitazione, aveva suonato ...