Achille Lauro in sella a Roberta, il toro (rosa) gender fluid incanta l'Eurovision (Di giovedì 12 maggio 2022) Achille Lauro cavalcherà un toro meccanico durante la sua esibizione sul palco del Pala Olimpico di Torino, in occasione della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Conduzione affidata sempre a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Un cambio di rotta, che porta l'eclettico artistico che vira da un'immagine sexy, quasi femminina, a un gesto 'macho', da rodeo: anche se – in realtà – il toro è rosa fuxia (di nome Roberta) e il suo abbigliamento supersexy. L'artista in gara con i colori di San Marino proporrà un'esibizione travolgente per 'Stripper' con tanto di tema rodeo, 'tor*' meccanico dalle corna dorate, fiamme e boa di struzzo Dall'abito da sposa alla tutina Achille Lauro (31 anni) sul palco ...

