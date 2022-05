"Abbiamo introdotto noleggi per giorni, modificando un po' le abitudini" (Di giovedì 12 maggio 2022) Horacio Reartes, Sales Director EU South West/Managing Director Spain, Italy and France, Location Manager di Share Now, è intervenuto alla prima edizione del Mobility Forum presso il Palazzo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Horacio Reartes, Sales Director EU South West/Managing Director Spain, Italy and France, Location Manager di Share Now, è intervenuto alla prima edizione del Mobility Forum presso il Palazzo dell'...

Advertising

Etrurianews : VITERBO - 'Apprendiamo con piacere, e con un pizzico di orgoglio, che nel programma elettorale di Chiara Frontini s… - mesanti64 : Noi per primi in nome di una algida e snob superiorità tutta piemontese non abbiamo saputo proteggere la squadra. I… - offymfs : Ti sei mai chiesto se sei più CAMPEGGIATORE o VIAGGIATORE? Hai proprio voglia di sfide all'ultimo sangue, competizi… - messina_oggi : Energia, Franceschini”Importante equilibrio tra paesaggio e rinnovabili”ROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo introdotto molt… - offymfs : Ti sei mai chiesto se sei più CAMPEGGIATORE o VIAGGIATORE? Hai proprio voglia di sfide all'ultimo sangue, competizi… -