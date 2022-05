A Pozzallo bonifica di spiagge e scogliere

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 maggio 2022)– Oggi la società GreenTeam Srl di Catania ha iniziato il servizio di pulizia edellee delledemaniali che costeggiano la nostra cittadina da ponente a levante.L’attività ha avuto inizio con la rimozione dei rifiuti dalla scogliera che da Maganuco raggiunge il Porto e, nei prossimi giorni, continuerà con la spiaggia di Raganzino per seguire con il tratto di scogliera che costeggia il nostro Paese per giungere alla spiaggia di Pietrenere.A seguire sarà ripulito anche il tratto di spiaggia che dai Mammelloni di Pietrenere porta fino a Santa Maria del Focallo. E’ un’attività il cui costo di € 8.084,60 non pesa sul bilancio del Comune e quindi sui cittadini in quanto fa parte di un finanziamento concesso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente a seguito di partecipazione ...