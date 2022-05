“30 mila euro per una sera al GF VIP”: la confessione è arrivata, accordo con Alfonso Signorini (Di giovedì 12 maggio 2022) Il conduttore Alfonso Signorini è finito al centro di una polemica a causa di un presunto accordo con un volto noto della fiction italiana Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Alfonso Signorini sono ormai diversi anni che si occupa del Grande fratello Vip con risultati anche convincenti. Da poche settimane si è conclusa la sesta edizione del reality che tornerà anche il prossimo settembre sempre su Canale 5. Il suo ruolo di padrone di casa lo porta però spesso a dover fare i conti con clamorose polemiche che dividono anche l’opinione pubblica. Una di queste lo vede protagonista insieme all’attore Gabriel Garko. Un episodio che risale al mese di settembre del 2020 quando l’attore ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per un confronto con ... Leggi su direttanews (Di giovedì 12 maggio 2022) Il conduttoreè finito al centro di una polemica a causa di un presuntocon un volto noto della fiction italiana Il conduttore(screenshot GF Vip)sono ormai diversi anni che si occupa del Grande fratello Vip con risultati anche convincenti. Da poche settimane si è conclusa la sesta edizione del reality che tornerà anche il prossimo settembre sempre su Canale 5. Il suo ruolo di padrone di casa lo porta però spesso a dover fare i conti con clamorose polemiche che dividono anche l’opinione pubblica. Una di queste lo vede protagonista insieme all’attore Gabriel Garko. Un episodio che risale al mese di settembre del 2020 quando l’attore ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per un confronto con ...

Advertising

GiovaAlbanese : Un turno di squalifica (e ammenda da 10 mila euro) per #Allegri, dopo l'espulsione rimediata nel corso di… - fattoquotidiano : CLAUDIO GRAZIANO Il capo del Comitato militare dell’Ue sta per lasciare Bruxelles, dove solo per l’alloggio è costa… - Agenzia_Ansa : Festa della mamma, se fosse una lavoro guadagnerebbe 100 mila euro l'anno #ANSA - WSTD91 : @SWEEATXWALLS dove li troviamo 770 mila euro - zagreus39922475 : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… -