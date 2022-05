Xsolla lancia un NFT Checkout che permette agli sviluppatori di videogiochi di vendere e distribuire NFT

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La piattaforma commerciale di, che aiutaed editori are e gestire i giochi su scala globale, ha annunciato di aver ha ampliato le proprie soluzioni di distribuzione mobile e digitale per fornire maggiori opportunitàdire e far crescere i loro giochi in tutto il mondo. Inoltre,ha creato un processo di NFTper consentiredi aggiungere in modo rapido e sicuro gli NFT alla loro economia di gioco: l’azienda ha aggiunto una nuova funzione diper aiutare glia posizionare al meglio il loro brand vendendo e distribuendo NFT in modo ...