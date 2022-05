Violentata dal compagno, ma per i giudici di Varese «non è un caso di gravità estrema». E le tolgono le agevolazioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una giudice relatrice della commissione tributaria provinciale di Varese ha definito un fatto «non così grave» le violenze fisiche, psicologiche e sessuali subite da una donna. E alla fine alla vittima non è stato concesso di mantenere le agevolazioni fiscali nella vendita della casa che abitava con un uomo. Che secondo il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio la vessava: «La donna era considerata dall’uomo “la sua schiava sessuale”, era costretta a subire rapporti sessuali anche nei mesi di gravidanza, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali». Nell’ordinanza, scrive oggi Il Messaggero, si racconta che lei si è anche trovata fuori di casa con il bambino in braccio. Nel 2017 lui è finito in una struttura psichiatrica e si è poi tolto la vita. Per lei invece la vicenda ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una giudice relatrice della commissione tributaria provinciale diha definito un fatto «non così grave» le violenze fisiche, psicologiche e sessuali subite da una donna. E alla fine alla vittima non è stato concesso di mantenere lefiscali nella vendita della casa che abitava con un uomo. Che secondo il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio la vessava: «La donna era considerata dall’uomo “la sua schiava sessuale”, era costretta a subire rapporti sessuali anche nei mesi di gravidanza, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali». Nell’ordinanza, scrive oggi Il Messaggero, si racconta che lei si è anche trovata fuori di casa con il bambino in braccio. Nel 2017 lui è finito in una struttura psichiatrica e si è poi tolto la vita. Per lei invece la vicenda ha ...

