Un Ttc formato giapponese? Le mosse tech europee

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel fine settimana si terrà il secondo appuntamento del primo, quello con gli Stati Uniti. Nella recente visita a Nuova Delhi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha concordato, sorprendendo anche i suoi funzionari, l’avvio di un secondo con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il vertice tra Unione europea e Giappone di domani potrebbe gettare le basi per il terzo. Parliamo del Consiglio commercio e tecnologia, anche noto come Ttc. Il lancio, a settembre dell’anno scorso, di quello con gli Stati Uniti è servito ad allineare le due sponde dell’Atlantico davanti a quello che il segretario di Stato americano Antony Blinken, già nella sua audizione di conferma al Senato oltre un anno fa, definiva un “divario crescente tra tecnodemocrazie e tecnoautocrazie”. Il secondo appuntamento certificherà ilcome la piattaforma ideale per ...