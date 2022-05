Ucraina, da Camera Usa via libera ad aiuti per 40 miliardi (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l’Ucraina. Comprende sei miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare ‘no’ sono stati 57 deputati repubblicani. “Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e – ha detto la speaker Nancy Pelosi – anche per la nostra”. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un “passo fondamentale” con un “messaggio chiaro, bipartisan all’Ucraina, alla Russia e al mondo”, ovvero “gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall’aggressione russa”. “Finora – ha aggiunto – la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Viadelladei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8di dollari dimilitari, economici e umanitari per l’. Comprende seidi dollari per l’assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare ‘no’ sono stati 57 deputati repubblicani. “Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e – ha detto la speaker Nancy Pelosi – anche per la nostra”. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un “passo fondamentale” con un “messaggio chiaro, bipartisan all’, alla Russia e al mondo”, ovvero “gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall’aggressione russa”. “Finora – ha aggiunto – la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld - Nord America - ANSA - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld - Nord America - ANSA - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld - Nord America - ANSA - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Ucraina, da Camera Usa via libera ad aiuti per 40 miliardi. - zazoomblog : Ucraina: Usa ok Camera Usa ad altri aiuti per 40 mld di dollari - #Ucraina: #Camera #altri #aiuti -