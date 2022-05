Traffico Roma del 11-05-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziano Raimondi resta difficile la situazione sulle principali arterie della capitale per l’atteso incontro della finale di Coppa Italia Juventus Inter in programma alle 21 allo stadio Olimpico già attive le misure relative alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili chiusure su Viale di Tor di Quinto su tratti del Lungotevere tra il Flaminio il Foro Italico è ancora sul ponte Duca d’Aosta e Piazzale Maresciallo Giardino ricordiamo che l’aria dell’Olimpico si può raggiungere anche con 19 linee del trasporto pubblico ancora problemi all’appio latino per l’incendio di un veicolo Chiusa di Latina nei pressi di via bitinia Chiusa anche via Brescia da via Vetulonia a via Latina con deviazioni segnalate sul posto Mentre per un incidente chiusa via Anagnina da via dei sette metri in direzione di Roma ci sta in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano Raimondi resta difficile la situazione sulle principali arterie della capitale per l’atteso incontro della finale di Coppa Italia Juventus Inter in programma alle 21 allo stadio Olimpico già attive le misure relative alla viabilità nell’area del Foro Italico possibili chiusure su Viale di Tor di Quinto su tratti del Lungotevere tra il Flaminio il Foro Italico è ancora sul ponte Duca d’Aosta e Piazzale Maresciallo Giardino ricordiamo che l’aria dell’Olimpico si può raggiungere anche con 19 linee del trasporto pubblico ancora problemi all’appio latino per l’incendio di un veicolo Chiusa di Latina nei pressi di via bitinia Chiusa anche via Brescia da via Vetulonia a via Latina con deviazioni segnalate sul posto Mentre per un incidente chiusa via Anagnina da via dei sette metri in direzione dici sta in ...

