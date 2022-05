Secret Team 355, recensione: Jessica Chastain e Penélope Cruz in uno spy movie al femminile (Di mercoledì 11 maggio 2022) La nostra recensione di Secret Team 355, spy movie al femminile di Simon Kinberg, con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz e Diane Kruger, temibili spie alleate loro malgrado per salvare il mondo Agente 355 è il nome della prima spia donna assoldata da George Washington durante la Rivoluzione Americana, di cui, per motivazioni facilmente intuibili, resta ignoto il vero nome. Già dal titolo, quindi, Secret Team 355 omaggia questa figura leggendaria. Sin dal 2017 l’attrice Jessica Chastain aveva in mente di produrre, con la sua Freckle Films, una spy story tutta al femminile al fine di portare nuova linfa ad un genere per decenni ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) La nostradi355, spyaldi Simon Kinberg, con, Lupita Nyong’o,e Diane Kruger, temibili spie alleate loro malgrado per salvare il mondo Agente 355 è il nome della prima spia donna assoldata da George Washington durante la Rivoluzione Americana, di cui, per motivazioni facilmente intuibili, resta ignoto il vero nome. Già dal titolo, quindi,355 omaggia questa figura leggendaria. Sin dal 2017 l’attriceaveva in mente di produrre, con la sua Freckle Films, una spy story tutta alal fine di portare nuova linfa ad un genere per decenni ...

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @GiusCandela: 'È ufficiale: quest'anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a gi… - youviralart : Claudio Trionfera ha inviato un aggiornamento Secret Team 355, Erinni con la pistola - UCI_Cinemas : Scopri i nuovi film in sala da questa settimana! ?? L'Arma dell'Inganno - #OperazioneMincemeat:… - badtasteit : La recensione di #SecretTeam355, il film d'azione e spionaggio internazionale con #JessicaChastain, #PenelopeCruz,… - fisco24_info : Al cinema è l'ora delle spie: Arrivano in sala L'arma dell'inganno e Secret Team 355 -