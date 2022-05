Se hai l’asciugatrice così cambiala | è un salasso! Puoi risparmiare solo in questo modo

Leggi su ck12

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È un elettrodomestico utilissimo, eppure può pesare molto sul bilancio economico di una famiglia. Ecco come fare perasciugatrice (Pexels)Durante i mesi invernali,è la valida alleata di tutti. Soprattutto al giorno d’oggi, dove la maggior parte delle persone vive in condomini o in ambienti senza troppo spazio esterno, asciugare velocemente i vestiti è un problema. La frenesia della quotidianità e i mille impegni rendono il tutto ancora più complesso ma sempre più necessario. Usarla spesso, però, comporta dei costi in più per ogni famiglia. Il rincaro sul prezzo dell’energia è ormai una dura realtà e, nonostante non sia uno degli elettrodomestici più dispendiosi, fa la sua parte. Unperun po’, continuando a usarla, però c’è: ...