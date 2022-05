Scoperta grave vulnerabilità in F5 BIG-IP (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha aggiunto una vulnerabilità che colpisce il prodotto BIG-IP di F5 Martedì, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha aggiunto una vulnerabilità che colpisce il prodotto BIG-IP di F5 al suo elenco di vulnerabilità sfruttate note, a seguito dei rapporti all’inizio della settimana secondo cui veniva attivamente sfruttato. La scorsa settimana CISA ha esortato i clienti di F5 a correggere la vulnerabilità, che ha un punteggio CVSS di 9,8 e potrebbe consentire a un utente malintenzionato di “prendere il controllo di un sistema interessato”. Durante il fine settimana, diversi ricercatori hanno rilasciato codice proof-of-exploit e lunedì Bleeping Computer e Ars Technica hanno confermato i rapporti secondo cui gli hacker avevano ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha aggiunto unache colpisce il prodotto BIG-IP di F5 Martedì, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha aggiunto unache colpisce il prodotto BIG-IP di F5 al suo elenco disfruttate note, a seguito dei rapporti all’inizio della settimana secondo cui veniva attivamente sfruttato. La scorsa settimana CISA ha esortato i clienti di F5 a correggere la, che ha un punteggio CVSS di 9,8 e potrebbe consentire a un utente malintenzionato di “prendere il controllo di un sistema interessato”. Durante il fine settimana, diversi ricercatori hanno rilasciato codice proof-of-exploit e lunedì Bleeping Computer e Ars Technica hanno confermato i rapporti secondo cui gli hacker avevano ...

