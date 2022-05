Roma-Kiev: Draghi, Biden e l'impegno per la pace (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "impegno" di Joe Biden e Mario Draghi per la "pace" in Ucraina. La riaffermazione dell'obiettivo arriva al termine dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il premier italiano alla Casa Bianca. Al termine del colloquio, durato circa un'ora e mezza, nello studio ovale, i due leader hanno riaffermato "il forte e ampio partenariato Usa-Italia". Rapporto bilaterale, si sottolinea nella dichiarazione congiunta, "che si riflette nei legami profondi e duraturi tra i nostri popoli e i nostri Paesi, di cui la nostra alleanza, attraverso la Nato e la partnership degli Stati Uniti con l'Ue, sono componenti fondamentali". Biden e Draghi hanno discusso, quindi, dei recenti sviluppi della guerra "ingiustificata" della Russia all'Ucraina e "sottolineato il loro continuo ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "" di Joee Marioper la "" in Ucraina. La riaffermazione dell'obiettivo arriva al termine dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il premier italiano alla Casa Bianca. Al termine del colloquio, durato circa un'ora e mezza, nello studio ovale, i due leader hanno riaffermato "il forte e ampio partenariato Usa-Italia". Rapporto bilaterale, si sottolinea nella dichiarazione congiunta, "che si riflette nei legami profondi e duraturi tra i nostri popoli e i nostri Paesi, di cui la nostra alleanza, attraverso la Nato e la partnership degli Stati Uniti con l'Ue, sono componenti fondamentali".hanno discusso, quindi, dei recenti sviluppi della guerra "ingiustificata" della Russia all'Ucraina e "sottolineato il loro continuo ...

