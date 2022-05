Advertising

E alla fine è arrivato Vale. Che poi è stato l'ideatore, la mente e il cuore, del Master Camp. Già, perché Rossi ha vinto tutto in pista, è vero, ma sa di voler essere il numero uno anche come ...La presentazione della mostra è occasione di dialogo con idell'ITET Carducci - Galilei sul ... Approfondisce l'argomento ilGiordano Pierlorenzi, direttore di Poliarte , specializzato ... Ragazzi, c’è il professor Vale E alla fine è arrivato Vale. Che poi è stato l’ideatore, la mente e il cuore, del Master Camp. Già, perché Rossi ha vinto tutto in pista, è vero, ma sa di voler essere il numero uno anche come ...Il preside Caiti: "Presto supereremo i mille iscritti, servono tre nuove classi. Per fortuna qui in via Del Lancillotto il Comune ci supporta" ...