Quando l’odio per l’America è più forte dell’amore per la libertà degli ucraini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Magari è venuto il tempo di dirla tutta sui movimenti di opinione, o piuttosto di pancia, davanti alla scena delle operazioni speciali in Ucraina. Sarebbe salutare riconoscere che un larghissimo consorzio sociale, ottimamente rappresentato a destra e a manca, è a dir poco recalcitrante all’idea di tenere appeso in camera il ritratto dell’imperialista di Washington e se dovesse dar sfogo senza obbligate prudenze ai propri impulsi metterebbe in bella mostra il bel viso rassicurante del patriota denazificatore. Il profluvio di sondaggi sul gradimento italiano a proposito delle iniziative di sostegno della resistenza ucraina è la spia lucente di quella verità: odiamo più l’America rispetto a quanto amiamo il diritto degli ucraini di difendersi. E il nostro presunto atlantismo, nella poca misura in cui esiste e trova riscontro, è una specie ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Magari è venuto il tempo di dirla tutta sui movimenti di opinione, o piuttosto di pancia, davanti alla scena delle operazioni speciali in Ucraina. Sarebbe salutare riconoscere che un larghissimo consorzio sociale, ottimamente rappresentato a destra e a manca, è a dir poco recalcitrante all’idea di tenere appeso in camera il ritratto dell’imperialista di Washington e se dovesse dar sfogo senza obbligate prudenze ai propri impulsi metterebbe in bella mostra il bel viso rassicurante del patriota denazificatore. Il profluvio di sondaggi sul gradimento italiano a proposito delle iniziative di sostegno della resistenza ucraina è la spia lucente di quella verità: odiamo piùrispetto a quanto amiamo il dirittodi difendersi. E il nostro presunto atlantismo, nella poca misura in cui esiste e trova riscontro, è una specie ...

