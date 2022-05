Onoranze funebri Sordo: incontri informativi per approfondire l’elaborazione del lutto e alcuni aspetti pratici (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal mese di maggio nella Casa Funeraria Memoria, l’unica del Friuli collinare, si terranno 6 serate condotte da esperti su tematiche legate al lutto e al dolore Udine, 11/05/2022 – La morte di una persona cara porta con sé, oltre al dolore, una serie di interrogativi intimi sull’elaborazione del lutto, oltre a questioni pratiche che comunque bisogna affrontare. Per riflettere insieme su queste tematiche le Onoranze funebri Sordo hanno deciso di organizzare una serie di incontri informativi che si terranno presso la Casa Funeraria Memoria di Buja, l’unica casa funeraria del Friuli collinare. “Fin dalla sua inaugurazione – spiega la titolare Stefania De Luca – ci eravamo prefissati l’obiettivo di utilizzare la Casa Funeraria non solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal mese di maggio nella Casa Funeraria Memoria, l’unica del Friuli collinare, si terranno 6 serate condotte da esperti su tematiche legate ale al dolore Udine, 11/05/2022 – La morte di una persona cara porta con sé, oltre al dolore, una serie di interrogativi intimi suldel, oltre a questioni pratiche che comunque bisogna affrontare. Per riflettere insieme su queste tematiche lehanno deciso di organizzare una serie diche si terranno presso la Casa Funeraria Memoria di Buja, l’unica casa funeraria del Friuli collinare. “Fin dalla sua inaugurazione – spiega la titolare Stefania De Luca – ci eravamo prefissati l’obiettivo di utilizzare la Casa Funeraria non solo ...

