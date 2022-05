Nuoto | Adam Peaty rinuncia ai Mondiali di Budapest per un infortunio al piede Occasione per Martinenghi

(Di mercoledì 11 maggio 2022), pluricampione olimpico e mondiale nei 100 rana, si è procurato unale lui stesso ha annunciato che salterà i Campionatidi, in programma dal prossimo 18 al 25 giugno. Con la sua assenza, si aprono scenari davvero interessanti nell’ambito della rana con l’azzurro Nicolò, bronzo olimpico in carica, che potrebbe approfittarne. Oltre a lui, anche la coppia americana formata da Nic Fink (58.37) e da Michael Andrew (58.51) e l’olandese Arno Kamminga, faranno parte del lotto dei papabili alla medaglia d’oro. Di seguito, il post pubblicato dasu Instagram: “All’inizio di questa settimana, mentre mi allenavo in palestra, mi sono fratturato un osso del ...

Nella seconda giornata dei Campionati Assoluti di nuoto a Riccione altri tre atleti conquistano il pass per i Campionati del Mondo di Budapest e gli ... dietro l'extraterrestre britannico... stagionale mondiale alle spalle dell'olandese Arno Kamminga (58 52) e del re britannico Adam Peaty (... Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team) in 54 55 e Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici) in ... Dal 18 al 25 giugno i Mondiali di Budapest (Ungheria) monopolizzeranno la scena del nuoto. Nella vasca lunga della Duna Arena tante le sfide attese e la Nazionale italiana vorrà farsi trovare pronta p ...