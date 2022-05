“Non fatevi vedere in giro”, dalle parole ai fatti: rissa tra i tifosi e i calciatori del Crotone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la retrocessione in Serie C, i giocatori del Crotone sono finiti nel mirino dei tifosi, protagonisti stavolta di una vicenda alquanto spiacevole. Come riporta la redazione di CalcioCrotone.it, durante la festa della Madonna di Capocolonna, protettrice della città di Crotone, alcuni componenti della squadra sono stati presi di mira e aggrediti da un gruppo di ultras. Crotone Ascoli Serie BAlcuni di loro sono riusciti a difendersi, altri invece sono scappati, e il tutto è avvenuto dopo un avvertimento fatto nei giorni scorsi dai tifosi, che avevano “consigliato” ai giocatori di non farsi vedere in giro. LA NOTA Sulla questione si è espressa anche la stessa società, che ha ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la retrocessione in Serie C, i giocatori delsono finiti nel mirino dei, protagonisti stavolta di una vicenda alquanto spiacevole. Come riporta la redazione di Calcio.it, durante la festa della Madonna di Capocolonna, protettrice della città di, alcuni componenti della squadra sono stati presi di mira e aggrediti da un gruppo di ultras.Ascoli Serie BAlcuni di loro sono riusciti a difendersi, altri invece sono scappati, e il tutto è avvenuto dopo un avvertimento fatto nei giorni scorsi dai, che avevano “consigliato” ai giocatori di non farsiin. LA NOTA Sulla questione si è espressa anche la stessa società, che ha ...

