Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, 57enne uccide l'anziana madre e poi si suicida #MILANO -

commenta Un uomo di 57 anni ha ucciso l'anziana madre in un appartamento die poi si è tolto la vita. Come riferito dai carabinieri, la donna, di 90 anni, è stata trovata sul divano di casa con del nastro adesivo su bocca e naso, mentre il figlio si è impiccato in ...Poi il geometra con studio aè salito al piano di sopra, dove dormivano i figli. Ha ... L'ossessione delper il denaro e la sua costante ansia per il fallimento e il tracollo economico non ...Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che hanno eseguito i primi rilievi. Secondo la prima ricostruzione il 57enne, ingegnere gestionale ma che non lavorava da tempo, si sarebbe ...Milano, 11 maggio 2022 - Tragedia familiare nel pomeriggio ... un appartamento di via delle Ande e a fare la tragica scoperta sarebbe stato il fratello del 57enne. Secondo una prima ricostruzione dei ...