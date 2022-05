Lufthansa si scusa con la comunità ebraica | aveva impedito a un gruppo di ortodossi di salire su un volo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ceo di, Carsten Spohr, si èto oggi con ladopo che undi ebreiera stato escluso da unda Francoforte verso Budapest. Il fatto è accaduto lo scorso 4 maggio, quando a una comitiva era statodi proseguire il viaggio perché alcuni dei passeggerino rifiutato di indossare la mascherina a bordo nelprecedente da New York. La decisione ha scatenato nei giorni scorsi diverse proteste da parte dellae lo Yad Vashem, l’ente israeliano per la memoria della Shoah, ha chiesto alla compagnia aerea tedesca un’indagine interna per chiarire chi abbia preso la decisione. “Non c’è alcun posto per ...