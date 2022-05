LIVE Juve-Inter 2-2 | Calhanoglu riacciuffa il pari su rigore! A segno Alex Sandro | Vlahovic e Barella

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??LIVE?? Verso #JuveInter, l'allenamento della vigilia ????? ?? - juventusfc : Entrate con noi ?? #JuveVenezia è LIVE su @DAZN_IT alle 12:30 ?? - gilnar76 : Juve Inter 2-1 LIVE: Dimarco sfiora il pareggio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - zazoomblog : Juve-Inter la moviola LIVE: Brozovic rischia il rosso per un gesto di stizza - #Juve-Inter #moviola #LIVE:… -

54' - Gesto plateale di Brozovic che rischia il rosso: il croato prima atterra Dybala da dietro, l'arbitro fischia la punizione per lae lo ammonisce; il centrocampista dell'Inter scaraventa via ...Calciomercato Juventus, le parole di Pavel Nedved sul mancato rinnovo di Paulo Dybala: ecco quanto dichiarato dal vice presidente bianconero. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus - Inter, ...In corso il check del VAR. 75' - Sta spingendo con tutto quello che ha l'Inter, Juventus che però si disimpegna bene. 74' - Ancora una deviazione in angolo, stavolta è Chiellini ad anticipare Dumfries ...Il fischio di inizio di Juve-Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 ...