L’importanza crescente dei dati informatici sintetici

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo scorso 28 aprile, Synthesis AI – startup che si occupa dello sviluppo di una piattaforma che generaper addestrare sistemi di intelligenza artificiale – ha annunciato di aver raccolto 17 milioni di dollari in finanziamenti per il suo progetto. Isonoche differiscono da quelli tradizionali perché vengono generati artificialmente e non sono raccolti in maniera “classica”. In pratica, vengono creati dal software “imitando” il mondo reale e producendo materiale inedito a partire da una base di informazioni raccolte manualmente (per esempio, semplici ricerche quantitative sul numero di incidenti in un certo tratto stradale). In questo modo, il prodotto che ne deriva risulta esente da qualsiasi tipo di relazione diretta con l’input ...