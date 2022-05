Advertising

Calcio News 24

Sempre più ampia la distanza tra il Bayern Monaco e, con il polacco che spinge per abbandonare in estate Bayern Monaco esempre più distanti. Se da una parte i tedeschi stanno facendo di tutto per rinnovare il loro numero 9, il polacco è sempre più volonteroso di lasciare il club. Secondo quanto ...Le voci che voglionogià d'accordo con il Barcellona per la prossima stagione non spaventano Oliver Kahn , ... Non permetteremodall'esterno " , ha aggiunto ... Lewandowski, pressioni per abbandonare il Bayern Monaco (ANSA) - ROMA, 28 APR - La possibilità che Robert Lewandowski lasci il Bayern Monaco a fine stagione, per trasferirsi in Spagna e indossare la maglia del Barcellona, può ...